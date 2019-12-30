В ВС Сирии сообщили, что патрулирование положило конец атакам боевиков на трассе М-4

Дамаск, 30 декабря. Нападения курдских боевиков на стратегической трассе М-4 на севере Сирии прекратились после начала патрулирования в регионе, которое проводят российские и турецкие военные. Об этом рассказали представители правительственных сил Сирии.

Как уточнили в сирийской армии, на всей протяженности трассы М-4 установлено по 20 опорных пунктов со стороны сирийской и турецкой армий. В каждом пункте служат около 20 военных. Каждый день российские военнослужащие проводят патрулирование трассы, также оно ведется с воздуха на вертолетах Ми-8.

Как пишет ТАСС, от возможных атак крылатых ракет, самолетов, вертолетов или дронов военных прикрывает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

«С момента создания этих пунктов в прошлом было зафиксировано несколько случаев нарушений. В основном это установка самодельных взрывных устройств на трассе, также были зафиксированы случаи обстрела наших пунктов со стороны курдких боевиков», — уточнили в командовании.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГ1.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции «Источник мира». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности, передавала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.