Наследство Волчек оценили в 50 миллионов рублей

Москва, 30 декабря. Наследство скончавшегося художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек оценили в около 50 миллионов рублей.

Актриса театра и кино после смерти оставила огромное творческое наследие, однако в Сети большое внимание привлекли именно обсуждения ее наследства. Цифры приводятся далеко не самые правдоподобные.

На деле же задекларированный доход худрука театра «Современник» за 2018 год составил 15 миллионов 897 тысяч рублей. Волчек имела в собственности автомобиль Lexus LS500 (цена от пяти миллионов рублей), а также квартиру в Москве площадью 75 квадратных метров (от 30 миллионов рублей).

«Волчек действительно никогда не жаловалась. Отдыхать любила в Юрмале, предметов роскоши не имела», — передает KP.Ru.

Волчек жила за городом, а именно в закрытом коттеджном поселке в Одинцовском районе. Побольше времени проводить на свежем воздухе ей настоятельно порекомендовали врачи — в середине 90-х у известной актрисы начались проблемы с легкими, а затем медики поставили диагноз пневмосклероз.

Более 10 лет Волчек прожила на казенной даче в Жуковке, однако ей пришлось освободить ее ввиду бюрократических проблем.

«Один крупный предприниматель, мой давний знакомый, знавший все мои проблемы, просто подарил мне участок», — рассказывала о новой даче сама актриса.

Уютный дом, который Волчек так любила, построили ей сын Денис и его супруга Екатерина.

«Понимаете, их желание сделать это для меня — очень приятно и дорого», — признавалась худрук «Современника».

Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. За несколько дней до смерти ее госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник, где врачи диагностировали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В воскресенье в холле «Современника» состоялась церемония прощания с Волчек.Сотни человек проводили актрису и режиссера в последний путь аплодисментами.

Затем Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище. Могила известной актрисы расположена рядом с захоронением режиссера Марка Захарова, неподалеку от могил еще двух выдающихся артистов — Олега Табакова и Леонида Броневого.

Вехи биографии Волчек представлены в инфографике Федерального агентства новостей.