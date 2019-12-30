Турция перебрасывает в Ливию по 4 самолета с боевиками одновременно

Сараево, 30 декабря. Боснийский микроблогер Алдин Абазович удивился увеличением количества рейсов из Турции в Триполи. В своем Twitter он прокомментировал сообщение о четырех самолетах, вылетевших в столицу Ливии из Стамбула с небольшой разницей по времени.

«Либо Триполи за одну ночь превратился в супер желанное туристическое направление, либо произошло нечто более зловещее. Первое кажется крайне маловероятным», — написал Абазович.

Either Tripoli became super tourist hot spot overnight, or something more sinister happening.. First seems highly unlikely.. #Libya pic.twitter.com/hkvVdEz0tr — Aldin ???????? (@aldin_ww) December 29, 2019

Напомним, Триполи захвачен террористическим Правительством национального согласия Ливии (ПНС), возглавляемым Файезом Сарраджем. Боевики, действующие под прикрытием ПНС, похищают людей и занимаются работорговлей. Как установило Федеральное агентство новостей, Анкара поддерживает террористическое ПНС Ливии, обеспечивая бандформирования оружием в обход эмбарго ООН, а также перебрасывая членов экстремистских организаций из Сирии. Ранее в поддержке террористов Турцию обвинил постпред Сирии при ООН Башар Джафари.

Отметим, что против боевиков ПНС выступает Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством Халифы Хафтара, который с 2014 года ведет в стране антитеррористическую операцию «Достоинство». На данный момент Хафтар освободил большую часть Ливии от вооруженных бандформирований.