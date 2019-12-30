В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать рыбные консервы

Москва, 30 декабря. Сотрудники Роскачества дали рекомендации по выбору и покупке рыбных консервов для приготовления новогодних блюд. По словам экспертов, во-первых, необходимо проверять целостность упаковки.

Как отметили в организации, при покупке рыбных консервов надо смотреть дату производства и условия хранения.

«При покупке рыбных консервов прежде всего необходимо оценить целостность упаковки. Она не должна быть вздута или покрыта ржавчиной, деформирована», — передает ТАСС слова специалистов.

В Роскачестве рекомендуют оценить условия хранения консервов. Так, рыбные консервы должны находиться при температуре от 0 до 20 градусов. В магазинах и супермаркетах обычно есть градусник, с помощью которого можно зафиксировать температуру, сообщает «ФедералПресс».

Кроме того, сотрудники учреждения обращают внимание на то, что консервы лучше приобретать из свежего сырья. Если рыбные консервы изготовлены из замороженного сырья, они теряют вкусовые характеристики.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, где лучше покупать сладкие новогодние подарки.