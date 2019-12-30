Сотрудников детского санатория в Красноярске отстранили от работы за оскорбления детей

Красноярск, 30 декабря. Сотрудников детского противотурберкулезного санатория «Пионерская речка» в Красноярске, оскорблявших детей, отстранили от работы на время проверки. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Ранее средства массовой информации опубликовали видео, на котором одна из сотрудниц кричит на плачущего ребенка и пытается грубо схватить его за руку. Позже другая сотрудница высказывает угрозы второму ребенку. Она говорит, что его отправят в заведение для умственно отсталых детей, а там будут обкалывать медицинскими препаратами.

Как пишет ТАСС, на период расследования, сотрудники, которых видно в ролике, отстранены от исполнения своих обязанностей.

Ранее женщину и ее сожителя приговорили к условным срокам за использование ремня в отношении ребенка в качестве воспитательных мер в Челябинске.