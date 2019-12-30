Стало известно, чем опасен прием витамина D

Москва, 30 декабря. Витамин D можно пить только под наблюдением медиков, контролирующих уровень кальция в крови пациента, в противном случае прием вещества может быть опасен. Об этом заявила заместитель главного врача по нефрологии московской клинической больницы №2 Надия Фролова.

Она объяснила, что передозировка этого вещества — гиперкальцемия — может стать причиной серьезного поражения почек. Чтобы избежать проблем, принимать его необходимо, регулярно контролируя содержание фосфора и кальция в организме.

«Витамин D достаточно обладает нефротоксичностью. Я не призываю его не пить, я призываю его принимать при определенных анализах крови. Если вы его пьете, то обязательно должны наблюдать за уровнем кальция», — пояснила Фролова.

Ранее ученые рассказали, как витамин D влияет на профилактику переломов. Они отметили, что его комплексный прием в совокупности с приемом кальция может помочь пожилым людям снизить риск перелома костей. Исследователи обратили внимание, что употребление одного лишь витамина D при этом будет малоэффективным.

В то же время известный телеведущий Геннадий Малахов опроверг популярное мнение о пользе любых витаминов для поддержания здоровья. Он считает, что польза витаминов весьма сомнительна. Кроме того, эти препараты быстро портятся от контакта со светом и воздухом. Телеведущий посоветовал россиянам заменить прием витаминов в чистом виде блюдами из проросшего зерна и яблочно-свекольным соком. По его словам, и то и другое достаточно принимать по три дня подряд с повторением через месяц.

Против витаминов также выступила сотрудница Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.