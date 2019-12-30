Алма-Ата, 30 декабря. Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, об этом рассказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев журналистам.

По его словам, сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы. Были названы предварительные версии авиакатастрофы в Алма-Ате.

«В настоящее время рассматриваются три версии: первая — ошибка экипажа, вторая — возможность технической неисправности самого борта, третья — работа навигационных служб», — сказал он.

Напомним, в ночь на минувшую пятницу появилось сообщение о падении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. По данным аэропорта города Алма-Ата, самолет следовал рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан. Воздушно судно вылетело по плану в 4.05 по московскому времени. Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали семь человек.

Международная воздушная гавань Алма-Аты, при вылете из которой 27 декабря потерпел крушение лайнер авиакомпании Bek Air, разместила на своей странице в Facebook поминутную хронологию катастрофы.

Согласно информации воздушной гавани, регистрация на рейс стартовала в 05.35 по местному времени (02.35 по московскому времени), завершилась — в 06.35, а спустя 28 минут было объявлено об окончании посадки. Взлет произошел в 07.21, а через минуту борт пропал с радаров. В 07.24 начальник полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта.

В 07.36 на место крушения прибыл первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передал всю информацию о разрушенном воздушном судне в квадрате 18 «В» и приступил к эвакуации пассажиров.

Далее — в 07.38 — на место прибыл полный состав СПАСОП и приступил к эвакуации пассажиров. В 07.39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы городских больниц и клиник, а в 07.42 аварийно-спасательная команда аэропорта была на месте в полном составе.

Как сообщали «Известия», в Казахстане в прошедшую субботу был объявлен день общенационального траура из-за авиакатастрофы лайнера под Алма-Атой, в результате которой погибли 12 человек.