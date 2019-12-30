Создателям «Миротворца» порекомендовали подлечить психику в Крыму

Симферополь, 30 декабря. Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал включение пассажиров первого поезда, который проехал по Керченскому мосту в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» вопиющим попранием прав человека и пригласил создателей ресурса пройти психоневрологическое лечение в Крыму.

Ранее в базе «Миротворца» оказалась российская журналистка Венера Галеева. В качестве пояснения на сайте сказано, что журналистка «сознательно нарушала государственную границу Украины» будучи пассажиром поезда «Таврия» следовавшего из Санкт-Петербурга в Севастополь.

«В Белогорском районе Крыма недавно открыли огромный, современный психоневрологический диспансер. Мы приглашаем создателей сайта «Миротворец» и всех, кто к нему причастен, в полном составе пройти лечение. Палат и коек хватит на всех. Уверен, им помогут и вылечат», — говорит Шеремет.

По мнению российского депутата, данный ресурс, который является вопиющим попиранием прав человека, должен быть признан террористическим, а против украинского правительства, потакающего ему, — введены санкции.

По мнению Михаила Шеремета, в Киеве с одной стороны для видимости выступают против деятельности базы, но с другой — всячески ее поддерживают.

«Придет время и основатели сайта, а также его покровители, ответят перед законом за попытку давления на граждан, в том числе других государств», — говорит парламентарий.

Крымский мост через Керченский пролив — самый протяженный на территории России, его длина составляет 19 километров. 23 декабря 2019 года на нем было открыто железнодорожное сообщение.

В прошлом месяце американская компания Apple обновила данные в своих приложениях, и теперь там Крым помечен как территория Российской Федерации, сообщает Infox. Ранее Apple либо избегал вопрос принадлежности полуострова, либо до сих пор приписывал его Украине.