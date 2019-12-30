Москва, 30 декабря. Отец российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что спортсмен завершит карьеру в ближайшее время.

Отец Нурмагомедова рассказал, когда Хабиб может завершить карьеру. По его словам, это произойдет через год или два. В интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА» он подчеркнул, что боец должен знать, когда уходить из профессионального спорта.

«Год или два — посмотрим, решит вся команда», — уточнил он.

По мнению отца известного спортсмена, невозможно вечно показывать хорошие бои. Абдулманап Нурмагомедов добавил, что сын мог бы соревноваться и до 35 побед, но он «слишком многое прошел».

«Слишком много травм было, очень тяжелый тренировочный процесс», — сказал он.

Ранее советский и российский музыкант Юрий Лоза не стал называть бойца MMA Хабиба Нурмагомедова лучшим российским спортсменом. Размышлениями на тему певец и композитор поделился в интервью изданию «Чемпионат», отметив, что поединок между россиянином и американцем он сможет посмотреть в записи.

«Хабиб должен победить, но уверенным в этом быть нельзя. Против него выходит не мальчик для битья. В этом виде спорта одно неосторожное движение может все решить», — отметил музыкант.

Лоза напомнил про Федора Емельяненко, который допустив всего одну ошибку, проигрывал бой. Кроме того певец допустил, что в легком весе цена осечки вырастает в разы.