Украинский футболист Яремчук рассказал, поехал бы он играть в «Зенит» за 5 млн евро

Гент, 30 декабря. Форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук заявил, что в ни при каких условиях не согласился бы на предложение петербургского «Зенита».

По словам футболиста, он не поехал бы играть за сине-бело-голубых даже при зарплате в 5 млн евро в год.

«Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал... Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно», — сказал 24-летний нападающий в интервью журналисту Виктору Вацко.

В текущем сезоне Яремчук провел 30 матчей за «Гент», в которых забил 17 мячей и отметился четырьмя голевыми передачами.

Напомним, в конце января текущего года петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Как признавался сам футболист, Российская премьер-лига (РПЛ) на сегодняшний день на две головы сильнее украинского чемпионата. Защитник также отмечал, что доволен переездом в Петербург, потому что вся семья футболиста училась в этом городе. По словам Ракицкого, его многое связывает с городом на Неве.

До «Зенита» Ракицкий выступал за донецкий «Шахтер».

Напомним, в тренерском штабе сине-бело-голубых работает экс-хавбек сборной Украины — Анатолий Тимощук.