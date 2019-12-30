Составлен топ-20 фильмов для просмотра в новогодние праздники

Лондон, 30 декабря. Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.

Первую строчку рейтинга заняла кинокартина 1946 года «Эта замечательная жизнь» режиссера Фрэнка Капры. Главный герой фильма решает уйти из жизни из-за череды проблем, однако на помощь ему приходит ангел-хранитель. Картина приобрела широкую популярность в 1970-е годы, когда ее транслировали по американскому телевидению. С тех пор в США просмотр этой кинокартины в канун Рождества стал традицией.

Второе место обозреватель Independent отдала фильму Джона Хьюза «Один дома», вышедшему на экраны в 1990 году. Кинокартина, которую регулярно показывают по российскому телевидению под Новый год, рассказывает историю мальчика, забытого многодетной семьей, уехавшей в отпуск на праздники. Ребенок радуется, что остался дома в одиночестве, однако ему придется противостоять двум грабителям.

На третьей строчке рейтинга оказалась семейная комедия 2003 года «Эльф» режиссера Джона Фавро. Фильм рассказывает о мальчике из приюта, который заполз в мешок к Санта-Клаусу и стал приемным сыном эльфа. Повзрослев, главный герой отправляется на поиски родного отца.

Кроме того, в топ-20 вошли анимационный фильм «Снеговик» 1982 года, «Гремлины» 1984 года, «Реальная любовь» 2003 года, «Кэрол» 2015 года, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года, «Крепкий орешек» 1988 года и «Санта-Клаус» 1994 года.

Ранее Федеральное агентство новостей представило список телепередач, которые стоит посмотреть в новогоднюю ночь.