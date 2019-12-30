Москва, 30 декабря. Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в ходе Мюнхенского сговора Польшей была захвачена часть Чехословакии. Пушков напомнил Варшаве о ее сотрудничестве с Гитлером.

Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией, откусила кусок Чехословакии после сговора в Мюнхене, всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 29, 2019

«Всячески набивалась в союзники к Гитлеру. Но Гитлер не предполагал Польши на карте Европы. Претензии Варшава должна предъявлять сейчас лишь своей довоенной элите», — пояснил сенатор в Сети.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «союзничестве» с Гитлером и развязывании войны.

В документе, который польский премьер опубликовал в своем Twitter, содержатся утверждения о существовавшем якобы «союзе Гитлера и Сталина», а также о «преступлениях» коммунистов.

Публикация была сделана на фоне реакции, последовавшей за высказыванием президента России Владимира Путина, который напомнил, что СССР был последним государством в Европе, заключившим договор о ненападении с гитлеровской Германией. Путин отметил также, что советские войска вошли в Польшу в 1939 году в соответствии с этими договоренностями, но на тот момент «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы». Спустя несколько дней российский лидер, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» бывшего в предвоенные годы послом Польши в Германии Юзефа Липского, который обещал поставить памятник Гитлеру, если всех польских евреев вышлют в Африку «на вымирание».

Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года. Польский договор с гитлеровской Германией был заключен 26 января 1934 года. В качестве союзницы Адольфа Гитлера, Польша в 1938 году приняла участие в разделе Чехословакии, введя войска в Тешинскую область и направив Праге ультиматум, который чехословацкое правительство было вынуждено принять в условиях международной изоляции.