Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов. События дня. ФАН-ТВ

В Петербурге задержали двух человек, готовивших теракт В Петербурге задержали двух человек, которые готовили теракты на новогодние праздники. Об этом сообщают в ФСБ. Примечательно, что о возможной трагедии сотрудники ведомства узнали от американских коллег. После полученной информации президент России Владимир Путин позвонил главе США Дональду Трампу и поблагодарил за переданные сведения. После этого лидеры государств обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Стрельба в церкви Техаса В одной из церквей Техаса прозвучали звуки стрельбы. В храм ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь, началась перестрелка. Преступник и двое охранников получили ранения. По пути в больницу злоумышленник и один из защитников скончались. Стоит отметить, что этот год для США стал рекордным по количеству подобных случаев. Как ранее отмечали местные СМИ, в 2019 произошло более 40 нападений, когда от рук преступников погибали четыре или больше человек

Тайфун на Филиппинах На Филиппинах бушует мощный тайфун «Фанфон». Его жертвами стали 47 человек, о судьбе девяти ничего неизвестно. Такие данные приводят местные издания. Циклон пришел на острова неделю назад. Из-за удара стихии пострадали более 1,5 млн человек, повреждены около 260 тысяч домов. С каждым днем буря ослабевает, сейчас скорость ветра составляет около 33 м/с.