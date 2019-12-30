Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов. События дня. ФАН-ТВ

В Петербурге задержали двух человек, готовивших теракт
В Петербурге задержали двух человек, которые готовили теракты на новогодние праздники. Об этом сообщают в ФСБ. Примечательно, что о возможной трагедии сотрудники ведомства узнали от американских коллег. После полученной информации президент России Владимир Путин позвонил главе США Дональду Трампу и поблагодарил за переданные сведения. После этого лидеры государств обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Стрельба в церкви Техаса
В одной из церквей Техаса прозвучали звуки стрельбы. В храм ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь, началась перестрелка. Преступник и двое охранников получили ранения. По пути в больницу злоумышленник и один из защитников скончались. Стоит отметить, что этот год для США стал рекордным по количеству подобных случаев. Как ранее отмечали местные СМИ, в 2019 произошло более 40 нападений, когда от рук преступников погибали четыре или больше человек
Тайфун на Филиппинах
На Филиппинах бушует мощный тайфун «Фанфон». Его жертвами стали 47 человек, о судьбе девяти ничего неизвестно. Такие данные приводят местные издания. Циклон пришел на острова неделю назад. Из-за удара стихии пострадали более 1,5 млн человек, повреждены около 260 тысяч домов. С каждым днем буря ослабевает, сейчас скорость ветра составляет около 33 м/с.
Лоукостер в ДФО
В России планируют создать новую авиакомпанию для полетов в Дальневосточный федеральный округ. Сейчас это предложение рассматривают в Минпромторге, Минтрансе, Росавиации и других ведомствах. Дело в том, что ранее в регион летали самолеты компаний «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа», но после того, как они ушли с рынка стоимость билетов значительно выросла. Ожидается, что с появлением лоукостера стоимость полетов будет более доступной. Хотя сейчас на билеты до Дальнего Востока действует программа субсидирования. Льготу могут получить молодые люди до 23 лет, мужчины старше 60, женщины от 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.