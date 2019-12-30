Названы самые интересные и запоминающиеся девайсы 2019 года

Москва, 29 декабря. Российские журналисты составили список наиболее запоминающихся и интересных девайсов уходящего года. Лидером рейтинга стал смартфон «яблочной» корпорации Apple.

Так, первую строчку занял смартфон iPhone 11 Pro. В новом гаджете появилась камера с тремя объективами и новейшая операционная система iOS 13.

Кроме того, пишут «Известия», еще одна интересная новинка от американской компании — AirPods Pro с режимом подавления шума.

Также издание отметило детские часы Elari KidPhone 2, продажи которых увеличились в 3,5 раза, поскольку родители поняли, что с их помощью следить за детьми намного проще. Далее в рейтинге расположился электрический самокат iconBIT Kick Scooter TT v2. Этот девайс стоит не так дорого — примерно 17 тыс. рублей.

Помимо этого, запомнилась умная колонка «Яндекс.Станция Мини». От предыдущей она отличается небольшими габаритами и функцией управления жестами.

Одним из самых незаурядных аппаратов признан Samsung Galaxy Fold. Смартфон со сгибающимся дисплеем в разложенном состоянии может заменить планшет, а в сложенном — телефон.

Ранее эксперты рассказали, какие гаджеты покупают граждане России на Новый год. Оказалось, что чаще всего они приобретают смартфоны.