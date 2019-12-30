Зеленский пообещал продолжить расследования убийств на Евромайдане

Киев, 30 декабря. Расследование убийств людей, которые произошли во время Евромайдана будет возобновлено, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Как я сказал, дела майдана мы закончим, обязательно», — заявил Зеленский.

Как подчеркивает президент Украины, власти страны на данный момент исполняют все, что обещают, сообщает «Газета.ру».

Сторонники евроинтеграции Украины вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления властей страны о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Позже на майдане стали происходить столкновения между радикальными националистами и силовиками.

20 февраля на площади была открыта стрельба, в результате которой погибли 53 человека.

Правительство Украины возложило ответственность за произошедшее на тот момент действующего президента страны Виктора Януковича. Украинский президент отмечал, что стрельба в ходе Евромайдана была спланирована радикалами для свержения легитимного руководства страны, и свою вину в данной ситуации отрицал. В результате государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года, Виктор Янукович был вынужден покинуть пределы страны. К власти пришел Петр Порошенко, начавший курс на сближение с западными странами и разрыв отношений с Российской Федерацией.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов выразил предположение, что в ближайшем будущем оценка событий на Евромайдане изменится благодаря новым тенденциям в мировой политике.