Москва, 30 декабря. Все производимые в России самолеты могут переименовать и сделать линейку авиалайнеров с единым названием. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, в России хотят переименовать все гражданские самолеты, стране необходимо сформировать целевое рыночное позиционирование структуры, которая займется производством и продажей самолетов. Как пишет РИА Новости, эксперты уверены, что нужно правильно подойти к наименованию продукта.

Слюсарь объяснил, что такая практика принята на рынке гражданской авиации. По данным издания, под ребрендингом необходимо иметь ввиду формирование Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами. Как подчеркнул генеральный директор, речь идет о создании нового субъекта авиастроения в России — объединенной структуры, управляющей линейкой гражданских программ.

Ранее сообщалось, что серийное производство перспективных истребителей пятого поколения Су-57 продолжается в РФ. Об этом рассказал глава авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

На Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019 он напомнил, что поставка первого Су-57 из установочной партии на два самолета запланирована на 2019 год. Сердюков отметил, что в настоящее время продолжаются стендовые инженерные испытания перспективного двигателя.

Как заметил Анатолий Сердюков, в октябре завершились испытания двигателя во время полета, в рамках которых специалисты проверили его технические характеристики.

Напомним, ранее издание The Drive выпустило материал, в котором говорилось о том, что постоянный поиск Россией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 позволяет усомниться в возможностях страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолетов.