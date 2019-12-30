Экс-глава МИД Италии рассказал о встречах с Путиным на подмосковной даче

Рим, 30 декабря. Экс-руководитель Министерства иностранных дел Италии, бывший вице-президент Европейской комиссии (ЕС) Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе государства, рассказал о том, как российский лидер принимал его на своей даче в Московской области.

Данный проект включает в себя цикл интервью с российскими и иностранными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знакомы с российским президентом в течение долгих лет.

По словам бывшего экс-главы дипломатического ведомства, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра прилетал в Российскую Федерацию, причем «два раза эти встречи происходили у него на даче под Москвой». Первый раз это произошло вскоре после назначения политика руководителем внешнеполитического ведомства осенью 2002 года.

«Зная, что я очень люблю животных, Путин привел с собой свою чудесную, очень симпатичную собаку — черного лабрадора Конни. Пока мы разговаривали, она все время сидела у камина, между нами», — рассказал экс-министр.

Фраттини также обратил внимание на то, что как раз в ходе той встречи лидер РФ рассказал ему о специальной программе по защите Амурского тигра, который мог исчезнуть с лица земли. Он указал на то, что эту программу воплотили в жизнь, благодаря ей редкое животное было спасено, пишет «Газета Кемерова».

Итальянский политик подчеркнул, что у него осталось множество хороших персональных впечатлений от встреч с Путиным, которые говорят о нем, как о человеке.

Ранее в рамках этого проекта бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему ей было интересно наблюдать за политической деятельностью Путина.