Глава ТПП Катырин рассказал, как Путин «поругал» его за неподписанный документ

Москва, 30 декабря. Глава Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин рассказал, за что его «отругал» президент страны Владимир Путин.

Сергей Катырин напомнил, что во время саммитов стран БРИКС есть традиция, согласно которой председатели национальных деловых советов вручают президентам и премьер-министрам государств предложения, на что следует обратить внимание и над чем стоило бы поработать.

«Однажды я как председатель российской части делового совета БРИКС вручил Владимиру Владимировичу такой годовой доклад и сел на свое место. Вдруг он поворачивается, подзывает меня, я подхожу — заседание при этом не останавливалось — и он меня тихо спрашивает: «А чего ты мне даешь этот документ? Он же недействительный», — вспоминает глава ТПП.

Катырин говорит, что сразу и не понял, что вызвало вопросы у Путина.

«Как недействительный?» — отвечает Катырин. «Ну вот, видишь, в конце стоят Ваши фамилии и звания, а подписей-то нет. Документ недействительный!» — заявил Путин.

Как признался глава палаты, он так торопился вручить документ, что забыл, что его следовало сначала подписать.

«Путин очень внимательный человек, одного взгляда на многостраничный доклад хватило, чтобы определить, какие проблемы в нем есть», — подчеркнул Катырин.

Как сообщает «Газета.ру», ранее глава ТПП поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем. По мнению Катырина, этот день сложно назвать днем высокой производительности труда из-за праздника. Согласно его словам, в новогодний день, если он будет нерабочим, бизнес, прежде всего малый, мог бы значительно увеличить продажи.