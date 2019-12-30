В Госдуме предложили создать новый тип виз для иностранцев

Москва, 30 декабря. Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил создать специальную «новогоднюю» визу для иностранцев.

Инициатива состоит в том, чтобы дать возможность гражданам иностранных государств приезжать на новогодние праздники в Россию по упрощенной схеме. Соответствующее письмо с предложениями по продвижению въездного туризма парламентарий направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину, сообщает RТ.

Депутат считает, что специальную интернациональную визу можно было бы ввести на период новогодних каникул сроком не более чем на семь дней.

«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть турпоток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year с упрощенным оформлением посещения нашей страны», — пояснил Зубарев.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в 2019 году Россию посетили около 19,1 млн иностранных туристов, что на 0,9% меньше, чем годом ранее. Снижение турпотока эксперты объясняют тем, что в 2018-м в РФ проходил чемпионат мира по футболу, который привлек гостей из самых разных стран. Чаще всего в уходящем году Россию посещали гости из Китая, Финляндии, Германии и Польши. Жители стран СНГ побывали на российской земле примерно 11 миллионов раз.