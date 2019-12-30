Соседов назвал концерты Пугачевой «жалким зрелищем»

Москва, 30 декабря. Музыкальный критик и радиоведущий Сергей Соседов, назвал возвращение на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой «жалким зрелищем».

В 2009 году певица объявила о завершении гастрольной деятельности. В апреле 2019 года в Государственном Кремлевском дворце состоялся первый за десять лет концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летнему юбилею.

Также Пугачева выступала в начале этого ноября в Минске, где президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил ей цветы и конфеты, которые обычно дарят лишь первым лицам государств, сообщает RT.

Сергей Соседов говорит, что концертные выступления ряда возрастных звезд «вызывают жалость».

«Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам — она еле стоит. Какой она может дать концерт?» — недоумевает музыкальный критик.

По мнению Соседова, музыканты «должны демонстрировать себя в лучшей форме». Он подчеркнул, что артист не «имеет права появляться на сцене немощным». Также, музыкальный критик считает, что не следовало устраивать и концерт Николая Носкова, который пару лет назад перенес инсульт.

Ранее Алла Пугачева заявляла, что намерена выступать на сцене, пока ей не исполнится 80 лет.

Сергей Соседов не в первый раз критикует Аллу Пугачеву. Недавно он подверг критике ее фильм «Тот самый концерт» за те песни, которые там присутствуют. По мнению музыкального критика, в 70 лет неприлично петь «гопнические песни», типа «не учи меня жить» или «копеечку на телогреечку».