Истребители Су-57 получат новые виды вооружения

Москва, 30 декабря. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал о новых вооружениях для истребителей Су-57.

Слюсарь сообщил, что в данный момент проводятся интенсивные испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

«Самолет может применять больше количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции новые задачи испытания будут продолжаться», — отметил гендиректор ОАК.

Он уточнил, что для усовершенствования истребителя будут использоваться данные расследования комиссии о крушении самолета этого типа в Хабаровском крае. Слюсарь указал, что испытания новой техники нередко сопровождаются инцидентами и главное, что пилот остался жив.

«Машина проходит жесткие и многочисленные испытания. Эти самолеты уже налетали несколько тысяч полетов. Даже с техникой такого уровня иногда случаются аварии», — добавил он.

Су-57 — отечественный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов наземных, надводных и воздушных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Истребитель отличается высокой маневренностью, оснащен высокотехнологичным комплексом бортового оборудования.

Контракт на поставку в Вооруженные силы РФ 76 Су-57 был подписан в уходящем году. В настоящее время продолжаются испытания самолета. Минобороны России сообщало, что Су-57 хорошо продемонстрировал себя в Сирии.

По данным «Газеты.ру», первые два истребителя Су-57 поступят в Военно-космические силы РФ в 2020 году.