ФСБ задержала подозреваемого в вербовке террористов в Хабаровском крае

Хабаровск, 30 декабря. Правоохранительные органы Хабаровского края задержали предполагаемого вербовщика в террористическую группировку и ее пропаганде, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Сообщается, что 45-летний житель Хабаровска был носителем радикальных религиозных взглядов и имел мотивы религиозной и национальной ненависти. По информации оперативников, в течение всего текущего года мужчина общался в интернет-мессенджере с членами одной международной террористической организации, после чего принял решение вступить в их ряды

«В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка», — сообщается в правоохранительных органах.

Также житель Хабаровска публиковал в социальных сетях видеоматериалы, содержащие призывы оказывать материальную поддержку незаконным вооруженным формированиям, а также принимать участие в их деятельности.

Подозреваемый уже помещен под стражу. Ему вменяются два уголовных дела — «Участие в деятельности террористической организации» (предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы) и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма» (грозит тюремное заключение до 7 лет).

Как сообщает «Газета.ру», в начале декабря 2019 года в Москве и Челябинске были задержаны два главаря и семь активных участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Радикалы распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман и приезжих из Средней Азии.