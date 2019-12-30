Россияне рассказали о своих просьбах к Деду Морозу

Москва, 30 декабря. Россияне хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья и денег, а каждый двадцатый желает счастья, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, здоровья себе и своим близким хотели бы попросить у Деда Мороза примерно треть опрошенных. Каждый десятый из респондентов хочет на Новый год денег и лишь пять процентов респондентов ждут от праздника счастья.

«Чаще всего здоровья себе, родственникам и всем людям желают женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%)», — говорится в материалах ВЦИОМ, попавших в распоряжение ТАСС.

Материальное благополучие чаще всего выбирает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. По сравнению с прошлым годом число желающих счастья выросло вдвое — с трех до шести процентов. Мира во всем мире у Деда Мороза попросили бы также шесть процентов респондентов. Каждый двадцатый хотел бы получить на Новый год квартиру или дачу.

«У Деда Мороза россияне также попросили бы автомобиль (5%), путешествий (3%), достойную работу (2%). Среди прочих пожеланий граждане назвали повышение пенсии, зарплаты и удачи (по 2% соответственно), закрыть все кредиты и долги, стабильность и спокойствие, благополучие всем (по 1%)», — сообщает ВЦИОМ.

Родителям задавали вопрос о том, верят ли их дети в Деда Мороза. Абсолютное большинство тех, чьим детям от трех до восьми лет, ответили утвердительно.

Опрос был проведен 17 декабря среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее «Известия» сообщили, что треть россиян обещают себе с Нового года заняться здоровьем — бросить курить, начать худеть и ходить в спортзал.