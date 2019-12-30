В России может появиться лоукостер для полетов на Дальний Восток

Москва, 30 декабря. Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация, при участии Сбербанка, ВТБ и «Ростеха» рассматривают возможность создания авиакомпании для доступных перелетов в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

Также правительство готовит предложения по модернизации или созданию нового центра по техобслуживанию и переподготовке авиаперсонала в ДФО, сообщают «Известия», ссылаясь на письмо заместителя министра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совета Федерации по экономической политике Ивану Абрамову.

Письмо Юрчика фактически является ответом на просьбу Абрамова к зампреду правительства Максиму Акимову обратить внимание на транспортную доступность в ДФО, осложнившуюся после ухода с рынка авиакомпаний «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа». Сейчас перевозку пассажиров в ДФО проводят другие компании, однако стоимость билетов значительно выросла.

Для повышения доступности перелетов применяются «плоские тарифы» (мера, введенная в 2015 году), однако Абрамов считает, что они не решают проблемы, так как из-за высокого спроса не хватает билетов по фиксированной цене. По мнению сенатора, решить проблему можно создав авиакомпанию с госучастием, которая будет специализироваться на доступных перелетах из ДФО в европейскую часть РФ и обратно.

«Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году», — заявляет Абрамов.

Ранее RT сообщало о приостановке продажи субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за полного освоения лимита государственных субсидий.