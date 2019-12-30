Главы Пентагона и Госдепа пытались убедить Трампа не замораживать военную помощь Украине

Вашингтон, 30 декабря. Руководитель Пентагона Марк Эспер, государственный секретарь Майкл Помпео, а также экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон были против решения Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине, сообщает The New York Times, ссылаясь на информацию от бывших и действующих сотрудников президентской администрации.

Как пишет NYT, в конце августа 2019 года Эспер, Помпео и Болтон были приглашены Трампом на незапланированную встречу в Овальном кабинете. Согласно информации от бывших сотрудников, чиновники пытались убедить президента не замораживать военную помощь Украине. По их мнению, «оказание помощи Киеву было в интересах США».

Издание подчеркивает, споры вокруг Украины вызвали разногласия среди членов администрации президента. Как сообщат NYT, давлению подвергся и. о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, выступавший на стороне Дональда Трампа и который «был основным каналом передачи требований президента о заморозке помощи».

В США расследуется громкий скандал, вокруг переговоров американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Анонимное сообщение одного из членов администрации Трампа о содержании разговора стало причиной начала процедуры импичмента в отношении президента Соединенных Штатов. По версии членов Демократической партии США, Трамп хотел вынудить Зеленского инициировать расследование возможной коррупционной деятельности на Украине сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Джо Байден является оппонентом Трампа на предстоящих выборах президента США, поэтому демократы убеждены, что действующий глава администрации оказывал давление на Киев ради личных интересов.