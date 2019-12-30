Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши «дипломатической рутиной»

Москва, 30 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вызов посла России Сергея Андреева в министерство иностранных дел Польши был попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Андреева пригласили в МИД Польши после резкого высказывания российского лидера Владимира Путина о польском после в нацистской Германии Юзефе Липском, который поддержал Адольфа Гитлера в его планах выслать евреев в Африку «на вымирании и уничтожение» и пообещал поставить памятник фюреру в случае, если этот «проект» будет реализован. Путин назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

Захарова рассказала, что вызов посла России является «дипломатической рутиной», а не каким-то из ряда вон выходящим событием.

«Зачем вызов посла? Очень просто: чтобы тут же переиграть ситуацию в свою пользу и сказать: «Было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», — заявила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва остается приверженной итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и закреплению Нюрнбергским трибуналом.

Как пишет «Газета.ру», Андреев назвал беседу с директором восточного департамента МИД Польши «жесткой, но корректной» и указал, что Россия «никому не позволит читать себе нотации».

RT сообщил, что польский министр иностранных дел Матеуш Моравецкий назвал договор о ненападении между СССР и Германией «военным союзом», утверждая, что ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени несут фашистская Германия и Советский Союз.

Напомним, в 1934 году Польша и Германия также заключили пакт о ненападении, позволивший Варшаве четыре года спустя принять участие в разделе Чехословакии.