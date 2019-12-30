Главы Госдепа и Пентагона обсудят с Трампом авиаудары по Ираку и Сирии

Вашингтон, 30 декабря. Руководитель Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео обсудят с президентом Дональдом Трампом удары американских ВВС по объектам шиитской организации «Хезболла» на территории Сирии и Ирака.

Согласно информации, вместе с Эспером и Помпео будет присутствовать председатель Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Марк Милли. Ранее помощник Эспера Джонатан Хоффман заявлял, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по пяти объектам «Хезболлы» в САР и Ираке якобы в ответ на приписываемые ей провокации, сообщает RT. По версии Хоффмана, «Хезболла» стоит за обстрелом иракской базы вблизи населенного пункта Киркук, в результате которого погиб гражданин США.

По словам помощника главы Пентагона, Вашингтон «не станет отказываться от права на самооборону».

«Иран и его марионеточные силы из «Хезболлы» должны остановить свои нападения на американские и коалиционные силы, уважать суверенитет Ирака, чтобы предотвратить дополнительные оборонительные действия со стороны американских сил», — сообщал Хоффман.

«Хезболла» подчинена общему командованию шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби», сражавшегося на стороне иракской армии и внесшего вклад в разгром террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также шиитское ополчение принимало участие и в операциях против ИГ1 на территории Сирии, в районе города Абу-Кемаль.

1 Организация запрещена на территории РФ.