Захарова пообещала «интересный ответ» притеснителям Sputnik в Эстонии

Москва, 30 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «интересный ответ» тем, кто стоит за притеснением журналистов агентства Sputnik в Эстонии.

По словам Захаровой, министерство иностранных дел России планирует комплексно ответить на давление, оказываемое на российских журналистов в Эстонии.

«Исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным», — заявила она.

Ситуация вокруг Sputnik Эстония обострилась в середине декабря, когда журналисты агентства сообщили о получении писем от правоохранителей с угрозами возбуждения против них уголовных дел. Ранее местные филиалы иностранных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал очистить арендуемое в Таллине помещение.

Эстонские власти объяснили угрозу уголовными делами санкциями, которые якобы могут грозить сотрудникам бюро из-за внесения в европейский санкционный список Дмитрия Киселева, гендиректора МИА «Россия сегодня», которому принадлежит Sputnik.

Президент России Владимир Путин назвал давление на журналистов агентства в Эстонии удивительным цинизмом. В ОБСЕ призвали Таллин воздержаться от угроз и ограничений в отношении сотрудников бюро. Российские парламентарии намерены поднять эту тему в ПАСЕ.

В МИД Эстонии пообещали дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации объяснения по поводу ограничений в работе российских журналистов.

Как пишет RT, Sputnik Эстония намерено в судебном порядке обжаловать введенные эстонскими властями санкции.