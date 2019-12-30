Экс-супруга «рыжего из Иванушек» заявила о своем замужестве

Москва, 30 декабря. Брак Андрея Григорьева-Апполонова и его супруги Марии распался после шестнадцати лет совместной жизни. Сообщается, что у бывшей пары осталось двое сыновей.

34-летняя экс-жена «рыжего из Иванушек» вышла замуж за 28-летнего баскетболиста БК «Зенит» Андрея Зубкова. Этому событию Мария посвятила пост в Instagram.

Она опубликовала в сториз фото свидетельства о браке, на котором видно, что церемония прошла 28 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Мария взяла фамилию нового супруга и изменила имя на своей странице в соцсети.

Новобрачных раньше уже замечали вместе во время посещения хоккейного матча этой весной, на котором они присутствовали вместе с сыновьями Марии от первого брака. После слухов, Андрей Григорьев-Апполонов признался, что в их отношениях с Марией есть сложности и они приняли решение жить отдельно, однако тогда он опровергал сообщения о разводе.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я». Разводиться мы, конечно, не будем», — написал певец на своей странице в Instagram, попросив поклонников уважать их личную жизнь.

Уже в декабре, когда стало известно о помолвке его бывшей жены и баскетболиста, 49-летний Григорьев-Апполонов отказался высказывать свое отношение к ситуации, заявив, что он «вообще ничего не будет комментировать».

Григорьев-Апполонов и Мария (в девичестве Банкова) познакомились в 2002 году. Пара жила в фактическом браке с 2003 года, официально оформили отношения в 2008 году, после рождения второго ребенка.