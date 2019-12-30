Более 20 человек погибли при авиаударе США по военной базе в Ираке

Багдад, 30 декабря. Телеканал As Sumaria сообщил, что число шиитских бойцов, погибших при налете ВВС США на базу в городе Эль-Каим, возросло до 25 человек.

По данным телеканала, еще 38 ополченцев получили ранения. Заместитель командующего иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухендис заявил, что атака США не останется безнаказанной.

«Американские силы в Ираке ждет суровый ответ», — сказал он.

Шиитские ополченцы могут быть причастны к атаке на военную базу в Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие. По информации телеканала Al Arabiya, в воскресенье вечером после авиаудара в Эль-Каиме там разорвались четыре минометных снаряда. Сведений о жертвах не поступало.

Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США нанесли удар по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке в ответ на приписываемее ей нападение на иракскую базу в районе Киркука, где в результате ракетного обстрела в пятницу погиб гражданин США, служивший там по контракту.

Группировка «Катаиб Хезболла» была создана в 2003 году и насчитывает около трех тысяч ополченцев. Она входит в «Аль-Хашд аш-Шааби», в составе которой внесла вклад в разгром террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории Сирии и Ирака.

Сообщается, что в результате авианалета на базу в Эль-Каиме погибли трое иранских военных советников. Президент Ирака осудил удары ВВС США, назвав их нарушением национального суверенитета страны и достигнутых ранее двусторонних договоренностей.

Как пишет RT, президент США Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию в Ираке с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером.

1 Организация запрещена на территории РФ.