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Командир «Хашд аш-Шааби» был убит во время авиаударов США по Ираку

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Командир «Хашд аш-Шааби» был убит во время авиаударов США по Ираку

Багдад, 30 декабря. Командир полка 45-й бригады Сил народной мобилизации Ирака («Аль-Хашд аш-Шааби) погиб в результате авиаударов ВВС США по территории Ирака.

Данное сообщение подтвердили представители шиитского ополчения Ирака. Известно, что командир 45-й бригады погиб во время ударов по военной базе в населенном пункте Аль-Каим.

Ранее в «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщали о гибели и ранениях десятков солдат в результате обстрелов американских беспилотников. Помощник руководителя Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США произвела атаки на пять стратегических объектов «Хезболлы» на территории Ирака и САР «в ответ на повторяющиеся нападения «Катаиб Хезболлы» на иракские базы». В Министерстве обороны США подчеркнули, что обстрелы были произведены с целью понизить возможности «Хезболлы» проводить «атаки в будущем» против сил коалиции.

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Источник: iReactor
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