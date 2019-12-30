Командир «Хашд аш-Шааби» был убит во время авиаударов США по Ираку

Багдад, 30 декабря. Командир полка 45-й бригады Сил народной мобилизации Ирака («Аль-Хашд аш-Шааби) погиб в результате авиаударов ВВС США по территории Ирака.

Данное сообщение подтвердили представители шиитского ополчения Ирака. Известно, что командир 45-й бригады погиб во время ударов по военной базе в населенном пункте Аль-Каим.

#PMU confirms the death of a regiment commander of the 45th Brigade due to American airstrikes that targeted their base in al-Qaim. #Iraq pic.twitter.com/RzK5XTm0kk — Joe Truzman (@Jtruzmah) December 29, 2019

Ранее в «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщали о гибели и ранениях десятков солдат в результате обстрелов американских беспилотников. Помощник руководителя Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США произвела атаки на пять стратегических объектов «Хезболлы» на территории Ирака и САР «в ответ на повторяющиеся нападения «Катаиб Хезболлы» на иракские базы». В Министерстве обороны США подчеркнули, что обстрелы были произведены с целью понизить возможности «Хезболлы» проводить «атаки в будущем» против сил коалиции.