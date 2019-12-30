Освобожденный по обмену ученый обвинил украинские СМИ во лжи

Луганск, 30 декабря. Освобожденный по обмену 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.

Логунов, который был приговорен на Украине к 12 годам заключения по обвинению в государственной измене, сразу после освобождения был доставлен в Луганскую республиканскую больницу на обследование. Как пишет ТАСС, ученый вспомнил, что после задержания у него брал интервью украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«Он ничего не сказал из того, что я говорил. Говорите правду. Правда, как гвозди в мешке, их не спрячешь, они все равно вылезают через мешковину, а эти врут», — сказал Логунов.

Приговор в отношении ученого был вынесен Орджоникидзевским районным судом Харькова 31 июля 2018 года. Его обвиняли в сборе данных об украинской армии в интересах России. Адвокаты Логунова настаивали на его полной невиновности, указывая, что наказание в 13 лет, которого добивалась прокуратура, будет равносильно для пожилого человека пожизненному заключению.

Обмен удерживаемыми лицами, договоренность о котором была достигнута на саммите «нормандской четверки» в Париже, прошел в воскресенье в районе Горловки. По предварительным данным, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Киев сообщил о передаче ему 76 человек.

Ранее RT сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель назвали позитивным шагом обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.