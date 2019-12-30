Пользователей соцсетей восхитило новое фото дочери Галкина и Пугачевой

Москва, 30 декабря. Дочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза, несмотря на столь юный возраст уже стала известна на всю страну. Количество подписчиков ее фан-аккаунта в Instagram перевалило за полмиллиона. Девочка вызывает умиление у пользователей социальных сетей, под ее фотографиями люди оставляют массу положительных комментариев.

Фанаты звездной четы так восхищены их ребенком, что создают посвященные ей аккаунты в социальных сетях. На одной из таких страниц появилась фотография, на которой девочка сидит в санках на фоне больших снежных сугробов.

«Всем хорошего воскресного дня», — сказано в подписи к фотографии.

Подписчики как всегда оценили новое фото Лизы, отметив ее розовые щеки на морозе. Пользователи удивляются, в какой же это части России выпало так много снега?

«А у в Твери снега нет! Неужели есть где-то снег? А Лизочка красавица!» — @elena.kutsenkova. «Очень счастливые детки! Очень любящие папа и мама! Счастья вашей семье! От всей души! Из Таллина», — @irina_pelju. «Конфеточка на снегу», — @grishaninadina. «Щечки розовенькие», — @oguretskartoshka. «Как малышка растет быстро. Красавица, как мама!» — @milazhuravleva. «Ой, даже не узнала сразу! Так белый цвет шапочки с розовыми морозными щечками играет светом, что меняет личико Лизоньки», — @zimina_te. «Лизочка расти на радость всем. Умничка», — @sandugash169.

Секрет обилия снега на фотографии прост. Оказалось, что это прошлогодний снимок. Но пользователи все-равно остались довольны просмотром милого фото.