Президент Ирака обвинил США в нарушении соглашений после ударов по базе в Эль-Каиме

Багдад, 30 декабря. Президент Ирака Бархом Салех обвинил США в нарушении двусторонних соглашений после ударов американских ВВС по базе в Эль-Каиме.

Американская авиация в воскресенье нанесла серию ударов по базе шиитских ополченцев в Эль-Каиме. В результате авианалета, по данным СМИ, погибли не менее 15 человек, еще около 30 получили ранения. Удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов по ряду объектов, включая командный пункт и склад, где хранятся вооружения.

По мнению Салеха, действия США являются нарушением национального суверенитета Ирака и противоречат достигнутым ранее договоренностям.

«Налет американской авиации абсолютно неприемлем и противоречит нашим двусторонним соглашениям с США», — заявил иракский президент.

Премьер-министр страны Адель Абдель Махди призвал провести экстренное совещание руководства Ирака для оценки сложившейся ситуации.

Отметим, среди погибших в результате ударов был полевой командир «Катаиб Хезболла» Абу Али аль-Хазали. «Катаиб Хезболла» подчиняются общему командованию шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби», которые, сражаясь на стороне иракской армии, внесли вклад в разгром террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), в том числе на территории Сирии.

В Пентагоне сообщили, что США нанесли удар по объектам шиитских ополченцев в Сирии и Ираке в ответ на приписываемый «Катаиб Хезболла» ракетный обстрел базы под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданин.

Как пишет «Газета.ру», Вашингтон заверяет, что вооружение шиитской группировке поставляет Иран.

1 Организация запрещена на территории РФ.