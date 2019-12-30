Освобожденный в ходе обмена украинец переехал в ЛНР из-за угроз радикалов

Луганск, 30 декабря. Освобожденный в ходе обмена 29 декабря одессит и активист «Куликова поля» Денис Шатунов, несмотря на процессуальную очистку, решил перебраться в Луганск, так как опасается возвращаться в Одессу. Об этом он рассказал луганским журналистам в местной клинике, куда доставили освобожденных из украинского плена людей.

Шатунов был участником трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, а потом был осужден за разговоры о желании отомстить за убийство своего товарища ультраправыми националистами.

«Я был осужден на десять лет максимально строгого режима. Четыре с половиной года потеряны: потеряно время, потеряно здоровье», — говорит Денис.

По его словам, украинские силовики не прибегали к нанесению физических увечий, однако оказывали психологическое давление. Он говорит, что очень хочет вернуться в родной город и повидаться с женой и детьми, но не может этого сделать из-за националистов, которые угрожают ему убийством.

«Я опасаюсь не самого правительства, а радикально настроенных личностей. Поэтому, пока решается этот вопрос, еще раздумываю, но вряд ли вернусь», — говорит одессит.

Соглашение об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» было достигнуто в ходе «нормандских переговоров» в Париже 9 декабря 2019 года. В итоге Киев передал ЛДНР 124 удерживаемых лиц, а Луганск и Донецк отправили в обратном направлении 76 украинцев. Последний крупный обмен пленными состоялся несколько лет назад — 27 декабря 2017 года. Тогда в общей сложности в обмене были задействованы более 300 человек.