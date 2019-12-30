Тарасова раскрыла подробности смертельной болезни Волчек

Москва, 30 декабря. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла подробности предсмертных симптомов режиссера Галины Волчек.

Тарасова была среди тех, кто пришел проститься с Волчек на гражданскую панихиду в театре «Современник». Она возложила цветы к гробу режиссера и сказала несколько слов со сцены, отметив, что вот-вот разрыдается. Тренер сообщила, что Волчек была хорошим другом и могла найти подход к каждому человеку. По словам Тарасовой, в трудную минуту она всегда обращалась к ней как к лучшей подруге.

«Мне повезло, я разделяла с ней все. Всегда с ней соглашалась. Как она любила своих артистов, как ими гордилась! Только 19 декабря мы справляли ее день рождения. Она была добродушная веселая. Прости нас, что мы не видели тогда, что ты уже болела», — рассказала спортивная наставница.

Тарасова вспомнила, что во время праздника Волчек «очень сильно кашляла», но тогда, отметила тренер, на этот тревожный симптом никто не обратил внимания.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Ранее ее доставили в реанимацию одной из московских больниц, где врачи диагностировали у нее воспаление легких и отек мозга.

Как пишет «Газета.ру», похороны Волчек прошли в воскресенье, 29 декабря. Режиссера похоронили на столичном Новодевичьем кладбище рядом с могилами ее друга Марка Захарова и коллег по театральному цеху Олега Табакова и Леонида Броневого.