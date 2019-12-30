Кристина Асмус оказалась в больнице с острой инфекцией

Москва, 30 декабря. Кристина Асмус напугала своих подписчиков. Выясняется, что она уже почти неделю лежит в больнице. Об этом актриса написала у себя в Instagram.

«Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Круглосуточно под капельницами, с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — сообщает Асмус.

Актриса подчеркивает, что чувствовала себя неважно уже давно. Последние несколько спектаклей она отыграла с высокой температурой. К ней дважды приезжала скорая — во время второго визита медики приняли решение госпитализировать Кристину Асмус.

«Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет», — жалуется знаменитость.

Это новость напугала ее подписчиков — они начали желать известной актрисе здоровья и как можно быстрее выйти из больницы, чтобы справить Новый год с семьей.

«Лучший подарок это — здоровая мама, жена, дочь и подруга! Выздоравливайте!» — @irbi19. «Здоровья крепкого! Желаю все запланированное успеть сделать перед НГ!» — @anastasiya_thinks. «Выздоравливай милая! Настроение особо не чувствуется новогоднее, но кто, как не мы, нам это настроение задаст», — @mary_antropova. «Подарки и праздничная ночь не так важны, как здоровье...» — @bukva_36. «У меня это было. Выбраться очень сложно. Желаю, чтобы ваши близкие были рядом, только от них вы возьмете энергию, чтобы встать на ноги. Никакая бактериальная инфекция не устоит перед любовью», — @valerieloverain. «Вы правы. Болезни даются нам для того, чтобы мы отдохнули, осознали и просто остановились, и подумали. Выздоравливайте красавица! И отдыхайте на Новый год. И будет вам новый необычный Новый год!» — @savemari7.

Как сообщает сама Асмус, выписать ее могут уже в ближайшее время.