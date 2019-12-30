Лена Миро высмеяла оставшуюся без новогодних концертов Бузову

Москва, 30 декабря. Популярный блогер Лена Миро высмеяла певицу Ольгу Бузову, которая осталась без концертов на новогодние праздники.

Миро указала на отсутствие спроса на выступления Бузовой в Новый год и опубликовала пост певицы, в котором та рассказывает, что 2019-й был для нее сложным и продуктивным, в связи с чем она приняла решение отдохнуть в новогоднюю ночь. По мнению блогера, истинная причина кроется в том, что у Бузовой попросту не было заказов.

«Уходящий год был у Бузовой настолько продуктивным, что ее так и не заказали выступить ни на одном корпоративе. Даже в Сыктывкаре», — написала Миро в своем Telegram-канале.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева не дала Бузовой спеть на «Голубом огоньке». По данным издания, Пугачева попросила композитора Игоря Крутова исключить певицу из передачи «Новогодний огонек», поскольку сочла ее выступление неприемлемым для семейного торжества. Стало известно также, что в 2018 году звезды отечественной сцены настояли на том, чтобы песня в исполнении Бузовой не попала в эфир.

Ольга Бузова родилась в 1986 году в Ленинграде. Популярность пришла к ней после участия в телевизионном реалити-шоу «Дом-2», где она провела четыре года и по результатам зрительского голосования была признана лучшей участницей за всю историю проекта.

После «Дома-2» Бузова начала карьеру телеведущей, а в 2008 году дебютировала как актриса в сериале «Универ». В 2011 году начала заниматься музыкой и шесть лет спустя выпустила первый альбом, получивший название «Под звуки поцелуев».