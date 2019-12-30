В Раде уверены, что возвращение пленных украинцев является «победой государства»

Киев, 30 декабря. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что освобождение 76 граждан Украины из плена в Донбассе это «победа государства».

29 декабря 2019 года в Донбассе состоялся первый крупный обмен удерживаемыми лицами за последние два года. С Украины было вызволено 124 человека, с территории ЛДНР — 76 лиц.

«Еще 76 украинских граждан наконец дома. Важная победа государства накануне Нового года», — пишет Разумков на своей странице в Facebook.

Как сообщает «Газета.ру», киевские власти пообещали не преследовать освобожденных в результате обмена лиц. По словам представителя Российской Федерации в контактной группе Бориса Грызлова, Украина гарантировала процессуальную очистку, тем лицам, которым еще не был вынесен судебный приговор.