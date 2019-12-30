Зеленский лично встретил освобожденных украинцев

Киев, 30 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский встретил в аэропорту «Борисполь» граждан страны, которые были освобождены в рамках обмена с ЛДНР.

Президент Украины пожал руку каждому освобожденному, сообщает «Газета.ру». Помимо Зеленского, прибывших на Украину военнослужащих встречали их родственники.

Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам «нормандской четверки» за договоренности по проведению обмена. В рамках обмена, был освобожден 81 человек: 76 прибыли на Украину, еще пятеро остались с семьями на территории ЛДНР.

«Если они захотят переехать сюда, то мы обеспечим их всем необходимым», — заявил украинский президент.

Это первый за последние несколько лет крупный обмен удерживаемыми лицами между Киевом, Луганском и Донецком. Прошлый крупный обмен состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».

Проведение обмена пленными по формуле «всех на всех» между Киевом и ЛДНР до конца текущего года было согласовано на встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года.