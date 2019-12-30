Премьер Польши изложил свой взгляд на историю Второй мировой войны

Варшава, 30 декабря. Премьер-министр Польши Матеус Моравецкий изложил позицию властей страны в отношении истории Второй мировой войны, в том числе пакта Молотова — Риббентропа.

В документе, который польский премьер опубликовал в своем Twitter, содержатся утверждения о существовавшем якобы «союзе Гитлера и Сталина», а также о «преступлениях» коммунистов.

Публикация была сделана на фоне реакции, последовавшей за высказыванием президента России Владимира Путина, который напомнил, что СССР был последним государством в Европе, заключившим договор о ненападении с гитлеровской Германией. Путин отметил также, что советские войска вошли в Польшу в 1939 году в соответствии с этими договоренностями, но на тот момент «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы». Спустя несколько дней российский лидер, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» бывшего в предвоенные годы послом Польши в Германии Юзефа Липского, который обещал поставить памятник Гитлеру, если всех польских евреев вышлют в Африку «на вымирание».

О событиях предшествовавших Второй мировой войне, Путин напомнил в связи с решением Европарламента, приравнивающего СССР к гитлеровской Германии.

По словам Моравецкого, слова президента России «не правдивы» и вызваны якобы «международным давлением» на Москву.

«Обычно это происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление в связи со своими действиями. И это давление не на исторической, а на современной геополитической сцене», — заявил польский премьер.

Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года. Польский договор с гитлеровской Германией был заключен 26 января 1934 года. В качестве союзницы Адольфа Гитлера, Польша в 1938 году приняла участие в разделе Чехословакии, введя войска в Тешинскую область и направив Праге ультиматум, который чехословацкое правительство было вынуждено принять в условиях международной изоляции.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что высказывания Путина в адрес Липского в Польше сочли частью «антипольской кампании».