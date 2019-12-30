Сборная РФ уступила команде США на молодежном ЧМ по хоккею

Острава, 30 декабря. Сборная России уступила команде США со счетом 1:3 в матче третьего тура молодежного чемпионата мира по хоккею.

После убедительной победы над канадцами спортсмены российской сборной не смогли переиграть еще одного принципиального соперника, пропустив три шайбы, причем первую и вторую — с разницей всего в шесть секунд.

Счет в игре открыл на 37-й минуте встрече игрок сборной США, уроженец Ташкента Артур Калиев. Практически сразу же преимущество закрепил Николас Робертсон, спустя пять минут Калиев еще раз поразил ворота россиян.

В составе российской сборной автором единственной забитой шайбы стал Александр Романов, «размочивший» счет на 44-й минуте игры. Он признан лучшим игроком матча в составе «молодежки» РФ, у американцев лучшим заслуженно стал вратарь Спенсер Найт, отразивший 25 из 26 бросков.

Отметим, защитник сборной России Даниил Мисюль получил в совокупности 12 минут штрафного времени за опасный удар в голову сопернику, это произошло в конце первого периода.

В воротах россиян встречу начал Амир Мифтахов, не пропустивший ни одной шайбы в предыдущей игре с канадцами. После третьей шайбы, которую забили американские спортсмены, его сменил Ярослав Аскаров.

Как пишет «Газета.ру», в послематчевом интервью форвард сборной США Калиев назвал «грязной» игру против России.

Сборная России не может одержать победу над командой США в рамках молодежного чемпионата мира уже пять матчей подряд. Последняя победа в активе наших спортсменов пришлась на полуфинал турнира 2016 года (2:1).

После встречи с россиянами американцы возглавили группу B с шестью очками. Сборная России, набравшая в трех встречах три очка, занимает вторую строчку. Заключительный матч группового этапа россияне проведут 31 декабря против Германии.