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Сборная РФ уступила команде США на молодежном ЧМ по хоккею

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Сборная РФ уступила команде США на молодежном ЧМ по хоккею

Острава, 30 декабря. Сборная России уступила команде США со счетом 1:3 в матче третьего тура молодежного чемпионата мира по хоккею.

После убедительной победы над канадцами спортсмены российской сборной не смогли переиграть еще одного принципиального соперника, пропустив три шайбы, причем первую и вторую — с разницей всего в шесть секунд.

Счет в игре открыл на 37-й минуте встрече игрок сборной США, уроженец Ташкента Артур Калиев. Практически сразу же преимущество закрепил Николас Робертсон, спустя пять минут Калиев еще раз поразил ворота россиян.

Сборная РФ уступила команде США на молодежном ЧМ по хоккею

В составе российской сборной автором единственной забитой шайбы стал Александр Романов, «размочивший» счет на 44-й минуте игры. Он признан лучшим игроком матча в составе «молодежки» РФ, у американцев лучшим заслуженно стал вратарь Спенсер Найт, отразивший 25 из 26 бросков.

Отметим, защитник сборной России Даниил Мисюль получил в совокупности 12 минут штрафного времени за опасный удар в голову сопернику, это произошло в конце первого периода.

В воротах россиян встречу начал Амир Мифтахов, не пропустивший ни одной шайбы в предыдущей игре с канадцами. После третьей шайбы, которую забили американские спортсмены, его сменил Ярослав Аскаров.

Сборная РФ уступила команде США на молодежном ЧМ по хоккею

Как пишет «Газета.ру», в послематчевом интервью форвард сборной США Калиев назвал «грязной» игру против России.  

Сборная России не может одержать победу над командой США в рамках молодежного чемпионата мира уже пять матчей подряд. Последняя победа в активе наших спортсменов пришлась на полуфинал турнира 2016 года (2:1).

После встречи с россиянами американцы возглавили группу B с шестью очками. Сборная России, набравшая в трех встречах три очка, занимает вторую строчку. Заключительный матч группового этапа россияне проведут 31 декабря против Германии.

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Источник: ТАСС
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