ЕС дал оценку обмену пленными между ДНР, ЛНР и Украиной

Брюссель, 30 декабря. Европейский союз приветствует обмен удерживаемых лиц между ЛДНР и Украиной, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

«Это долгожданный пример реализации шагов, согласованных на встрече в «нормандском формате» 9 декабря. ЕС рассчитывает, что все стороны будут продолжать реализацию этого импульса», — сказано в сообщении.

В Брюсселе также призвали завершить расследование преступлений, которые «связаны с трагическими событиями 2014 года», однако не уточнив, о каких конкретно событиях идет речь.

В заявлении отмечается, что Евросоюз будет и далее «активно поддерживать процесс выполнения Минских соглашений, включая долгосрочное прекращение огня», а также переговоры в «нормандском» формате и мониторинговую деятельность ОБСЕ. Брюссель сообщил, что продолжает «безоговорочно» поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, пишут «Известия».

Обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года. Согласно предварительным данным, ЛДНР получило от Украины 124 человека, а Киев сообщил о возвращении 76 лиц.