Кадыров пообещал отправить Емельяненко в нокаут с одного удара

Грозный, 30 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одержит победу нокаутом над Александром Емельяненко, если поединок состоится.

Кадыров говорит, что намерен четыре раунда «бегать по рингу», а в пятом нанесет один нокаутирующий удар.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?» — пишет глава Чечни в своем Telegram-канале.

В ноябре Александр Емельяненко взял верх в поединке с Михаилом Кокляевым по боксерским правилам. После этого Рамзан Кадыров бросил вызов бойцу. Емельяненко согласился провести бой по правилам бокса. Как сообщает «Лента.ру», Александр Емельяненко посчитал, что глава Чечни не успеет подготовиться к поединку в формате ММА.

«Это очень жестко, ему не стоит. Но по правилам бокса… Он постоянно боксирует, тренируется, он готов выйти и поспаринговать со мной», — говорит Емельяненко.

Как утверждает сам боец, он уже начал готовиться к бою.

Кадыров сделал вызов Емельяненко 21 декабря. По его словам, бойцу в последнее время бросают вызов «все, кому не лень», поэтому решил поступить так же. Емельяненко принял вызов, и оставил за главой Чечни выбор времени и места проведения боя. Емельяненко состоял в бойцовском клубе «Ахмат», учредителем которого является Рамзан Кадыров.

Как сообщает «Газета.ру», ранее российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал возможный бой между Кадыровым и Емельяненко. По словам Исмаилова, организация поединка маловероятна, однако если бы он состоялся, что победа была бы за Кадыровым.