Пять человек погибли при взрыве самодельной бомбы в ДР Конго

Муноли, 30 декабря. Пять человек погибли и еще трое были ранены в результате взрыва самодельного устройства в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).

«Дети нашли возле церкви предмет, принесли его в дом и начали разбирать, не понимая, что имеют дело с самодельным взрывным устройством», — сообщает сотрудник правоохранительных органов в городе Муноли.

Сообщается, что погибли трое детей и двое взрослых.

В середине 2019 года в Муноли были вооруженные столкновения между боевиками местной милиции и армейскими частями ДРК. Правительство не исключает версии, что взрывчатка могла быть оставлена боевиками.