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Bloomberg перечислил основные достижения президентства Путина

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Bloomberg перечислил основные достижения президентства Путина

Москва, 30 декабря. За время президентства Владимира Путина России удалось восстановить значительную часть утраченного влияния после распада Советского Союза, пишет американское издание Bloomberg.

Авторы публикации пишут, что президенту Российской Федерации удалось укрепить связи с КНР, присоединить Крым, стабилизировать ситуацию в Сирии, а также продать оружие Турции, которая является частью НАТО. Журналисты подчеркивают, что Путин задавал тон проходившему в начале декабря саммиту «нормандской четверки». Также они отметили и развертывание РФ гиперзвукового оружия.

«После «нормандского саммита» Путин объявил о своего рода победе в негласной гонке вооружений России с США, объявив о первом в мире развертывании гиперзвукового оружия, которое, по его словам, может поражать цели на разных континентах», — пишут американские журналисты.

Ключевое достижение Владимира Путина по мнению американских журналистов — наращивание геополитического влияния при ограниченном бюджете. Авторы отмечают, что Соединенные Штаты тратят только на оборону в два раза больше, чем Россия на все сразу.

«Российская Федерация снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — сказано в публикации Bloomberg.

Также журналисты подчеркнули, что осторожность Кремля в материальных вопросах после кризиса на Украине сделала финансовый баланс России «одним из самых здоровых в мире».

Ранее в Германии был проведен опрос, на тему того, кто будет играть ключевую роль в мировой политике в 2020 году. По мнению жителей ФРГ, наиболее значимую роль в следующем году будут играть канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

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Источник: РИА Новости
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