США использовали F-15 Strike Eagle для бомбардировок объектов в Ираке и Сирии

Тегеран, 29 декабря. В результате атак США по объектам иракского шиитского ополчения погибли, как минимум, 16 человек. Как сообщает военный источник в Twitter Aurora Intel, удары по поддерживаемым Ираном боевикам «Катаиб Хезболлы» в Ираке, а также в Сирии, были нанесены с воздуха с использованием истребителей F-15 Strike Eagle.

Как отмечается в сообщении, после некоторых ударов наблюдались вторичные взрывы, указывающие на то, что в атакованных объектах могли находиться боеприпасы.

The strikes against #Iran-backed militia in #Iraq & #Syria all came from the air using F-15 Strike Eagle fighter planes, the official said. Secondary explosions were observed after some of the strikes, indicating the sights may have housed ammunition. — Hamdi (@HamdiAlkhshali) December 29, 2019

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что американские ВВС нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии. Удары якобы были нанесены в ответ на нападения «Катаиб Хезболлы» на иракские базы, где находятся американские военные. Как уточнили в Пентагоне, удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить «атаки в будущем» против сил коалиции.

Позже появилась неподтвержденная информация о том, что в результате авиаударов был ликвидирован Абу Али Хазали — лидер иракской «Хезболлы».