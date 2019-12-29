Москва, 29 декабря. Скандальный блогер, глава так называемого ФБК Алексей Навальный манипулирует общественным сознанием при помощи собственных детей, чтобы наконец набрать заветный миллион подписчиков в своем Instagram.

Канун Нового года — период подведения итогов и решения проблем. Алексей Навальный тоже нацелился решить важный вопрос. Но в этот раз дело не касается признанного на территории РФ иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), или компенсации многомиллионных штрафов протестующим, которые выходили устраивать провокации на несогласованных митингах по призыву Навального.

Блогер поставил перед собой цель — достичь одного миллиона подписчиков в Instagram. До заветной цели ему не хватает 11 тысяч фолловеров. Для того чтобы ускорить процесс, Навальный решил использовать собственных детей, которые уже однажды жаловались на жестокое обращение со стороны отца.

Навальный в шуточной, по его мнению, манере призывает людей подписаться на его профиль в Instagram. Как он сам признается, он «терроризирует» своих детей постановочными фотосессиями для раскрутки своей страницы.

«Подпишитесь на меня в Instagram — подумайте о несчастных малютках, которых терроризирует отец, помешанный на социальных сетях», — пишет Навальный в одном из своих постов.

Все эти слова можно было бы воспринимать как невинные шутки, если бы не скандальная история с участием его дочери Дарьи. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались личная переписка и фотографии Дарьи, которые свидетельствуют о психологическом и физическом насилии в семье блогера. Неадекватные действия со стороны Навального привели его дочь к лесбийскому сексуальному опыту и употреблению запрещенных веществ.

Навальный пытается создать иллюзию счастливой семейной жизни, публикуя постановочные фото в социальных сетях, в то время как его дети страдают от тирании родителей. Дарья в переписке с подругой говорила, что ей страшно уезжать на учебу в США, потому что ее младший брат Захар останется с родителями наедине, и она не сможет его защищать.

«Я уже давно поняла, что я для них как мешок для битья. Главное, чего я боюсь, что они это будут делать с Захаром, а он не такой психологически сильный, если так можно сказать, как я. Сейчас они не трогают его, потому что есть я, и я пару раз вступалась за него, орала и говорила, что так нельзя. И типа смысл делать что-то с ним, когда я это терплю уже 12 лет почти», — делилась о наболевшем в переписке с подругой дочь блогера.

2019 год был сложным для Навального. Были раскрыты его связи с зарубежными спонсорами, в результате чего министерство юстиции признало ФБК иностранным агентом. Также в СМИ были опубликованы его гонорары за фейковые расследования. На него были заведены административные дела за участие в организации провалившихся несанкционированных митингов. Благодаря Навальному реальные сроки получили провокаторы, совершавшие незаконные действия на его митингах.

Видимо эти 11 тысяч подписчиков — единственная победа которую он достигнет в уходящем году. И для достижения своей цели он готов эксплуатировать детей, ставших заложниками ситуации и вынужденных подстраиваться под желания родителя, для которого они являются инструментом социального имиджа.