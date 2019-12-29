Лидер «Хезболлы» был убит в результате авиаударов США в Ираке, сообщили СМИ

Тегеран, 29 декабря. По меньшей мере 16 человек погибли в результате авиаударов, нанесенных авиацией США в Ираке. Как сообщают СМИ, в результате авиаударов был ликвидирован Абу Али аль-Хазали — полевой командир «Катаиб Хезболла»

Накануне американская авиация ударила по объектам «Катаиб Хезболла». Бомбардировкам подверглись и базы шиитских ополченцев в Эль-Каиме. Жертвами авиаударов стали около 15 человек, десятки получили ранения.

Американские истребители F-15 атаковали пять объектов, включая командный пункт и склад с иранским вооружением.