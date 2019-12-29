В Совфеде оценили итоги обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной

Состоявшийся обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной на линии разграничения в населенном пункте Горловка был горячо приветствован участниками «нормандского формата» канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они выразили надежду, что передача людей станет первым шагом к восстановлению доверительных отношений между Киевом и восставшими против него областями страны.

Однако это случится только в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать следовать Минским соглашениям, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«То, что случилось сегодня — это превосходная гуманитарная миссия. Под Новый год и Рождество люди наконец-то вернутся домой, к своим близким. Однако важно помнить и о следующих за обменом пленными пунктах Минских соглашений — это касается закона об особом статусе Донбасса, амнистии всех участников конфликта. Так что если Зеленский сможет последовательно выполнять взятые на себя обязательства, я думаю, процесс сдвинется с мертвой точки», — считает парламентарий.

Сенатор также прокомментировал тот факт, что не все, кого передавали другой стороне, хотели к ней вернуться.

«У каждого человека своя судьба, — рассудил собеседник ФАН. — Могли быть любые ситуации, сподвигшие людей на то, чтобы остаться там, где они были арестованы. Главное, что теперь они все на свободе».

Что же касается восстановления доверия между Украиной и непризнанными республиками, то это будет очень требовательный к времени процесс, уверен Джабаров — быстро это точно не произойдет.

«Граждане Украины по обеим сторонам этой незримой границы должны наконец почувствовать себя равноправными и в безопасности, — добавил парламентарий. — Только тогда сможет произойти та самая реинтеграция Донбасса, о которой так любят говорить в Киеве».

Здесь сенатор снова вспомнил о выполнении Минских соглашений — по его словам, киевские власти могут забыть о включении обратно в состав Украины ДНР и ЛНР, если не смогут довести начатые шаги до конца.